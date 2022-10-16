Beyaz listede seçime giren mevcut başkan Mustafa Ercan kendi komitesinden 10 oy farkla çıkamadı. Mavi listede seçime giren Bülent Karakuş 17 komitenin tamamını alarak seçimlerin galibi oldu.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasından üyelerinin çocuklarına anlamlı hizmet

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasından üyelerinin çocuklarına anlamlı hizmet

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) 2022-2026 dönemi organ seçimleri MUTSO hizmet binasında gerçekleştirildi. 17 komite temsilcilerinin belirlendiği seçime ‘Güçbirlği’ adı altında giren ve önceki dönem başkanı Bülent Karakuş’un Mavi listesi kazandı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın komite seçimlerinin galibi ‘Güçbirliği’ adı altında seçimlere giren Mavi liste oldu.

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