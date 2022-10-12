Muğla Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, 15 Ekim’de yeni yönetimini belirleyecek. Mavi listeyle seçime girecek olan Güçbirliği oluşumunun Başkan Adayı Bülent Karakuş, seçime sayılı günler kala, öne çıkan projelerine yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, 15 Ekim’de yeni yönetimini belirleyecek. Mavi listeyle seçime girecek olan Güçbirliği oluşumunun Başkan Adayı Bülent Karakuş, seçime sayılı günler kala, öne çıkan projelerine yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.

Göreve geldiklerinde üyelerinin kamu kurumlarıyla ilgili sorunlarında adeta bir arabulucu gibi çalışacaklarını belirten Karakuş, Oda yönetiminin esnafın sorunları karşısında çözüm ortağı olacağını söyledi. İmar planlarının yapımı aşamasında belediyelerle istişare halinde olacaklarını dile getiren Bülent Karakuş, “Üyelerimizin ve sektörün ihtiyacı olan alanların imar planlarında yer almasını sağlayacak bir yönetim modeli ortaya koymak istiyoruz” dedi.

Özellikle e-ticarete ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Karakuş, “Tüm üyelerimizi e-ticaret ile tanıştıracağız. Bu konuda gerekli olan eğitim ve destekler Odamız tarafından verilecek” dedi.

Sorumluluk alanlarında bulunan ilçelerde düzenleyecekleri etkinliklerle hem bölge esnafının gelirini arttıracaklarını, hem de ilin markalaşmasına katkı sunacaklarını vurgulayan Karakuş, şunları söyledi:

“İlimiz potansiyeline uygun olduğunu düşündüğümüz Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri hayata geçireceğiz. Ayrıca, uluslararası eğitimlerle yurtdışına eleman yetiştirmenin yanında, yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için de eğitimler düzenleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networklar oluşturacağız. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi önceki dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de erişilebilir kılacağız. Önem verdiğimiz paydaş çalışmalarla güçlü işbirlikleri sürdüreceğiz. Dönemimizde kalite altyapımız sürekli iyileşecek”