Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda yürütülen Mutluluk Kervanı Projesi kapsamında depremden etkilenerek Afyonkarahisar’da ikamet etmeye başlayan depremzedelere destek vermeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda depremden etkilenerek Afyonkarahisar’daki öğrenci yurtlarında ikamet eden öğrencilere yönelik eğitsel destekler, ailelere yönelik psikososyal destekler veriliyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi Bölümleri ve İslami İlimler Fakültesi’nden gönüllü akademisyenlerden oluşan 35 kişilik ekip Tınaztepe ve Çiğiltepe yurtlarında psikososyal destek çalışmalarına devam ediyor. Hafta içi her gün 3’er kişilik ekipler her iki yurtta oda ziyaretleri, bireysel görüşmeler, tespit edilen ihtiyaçlar için gerekli takipleri gerçekleştiriyor.