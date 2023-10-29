Afyonkarahisar’da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan ve gördüğü manzara karşısında duygu dolu anlar yaşayan 10 yaşındaki kız çocuğunu vali gözyaşlarını silip, sarılarak mutluluğuna ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.’ncü yıl dönümü Zafer Meydanı’nda düzenlenen törenle coşku ile kutlandı. Programa Vali Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’ da katılım sağlarken düzenlenen etkinliklerden etkilenip gözyaşlarına hakim olamayan 10 yaşındaki kız çocuğu duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Mutluluktan ağlayan kız çocuğunu gören Vali Yiğitbaşı küçük kızı protokole çağırıp ardından gözyaşlarını silip, ona sarılarak sevincine ortak oldu. Törene katılanlar manzara karşısında tebbessüm edip, gururlandı.