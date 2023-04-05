Kocasinan Belediyesi’nin Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu, daha modern tesiste hizmet vermeye başladı. Yeni nikah salonunda ilk nikahın kıyıldığı merkezin son halini kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına yeni nikah salonumuzda ‘evet’ diyecek” dedi.

Mevlana Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı içerisinde bulunan yeni nikah salonunda, nikah işlemlerinin hizmet vermeye başladığını açıklayan Başkan Çolakbayrakdar, yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni yerde çiftlerin, en mutlu ‘evet’lerini diyeceklerini söyledi.

Kocasinan’ın 50 yıllık geleceğine yatırım yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir nikah salonu hazırladıklarına dikkat çekerek; "Kocasinan Belediyemizin yeni Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu’ndayız. Bugün itibariyle Kocasinan bölgesinde kıyılacak olan nikahlar, bu yeni salonumuzda gerçekleştirilecek. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada ‘Evet’ diyecekler. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Hem Nikah Memurluğu’nda çalışan personelimizin hem de nikah kıymak için gelecek çiftlerimiz ve onların dostları, sevenleri böylesine nezih bir ortamda olacak. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Kayseri’mize hizmet vermeye başlayan bu nezih salon, hayırlı olsun. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Yeni modern nikah salonunda ilk nikâhlarını kıyan çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.