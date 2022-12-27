Ressam Nermin Levent, 24. kişisel resim sergisini açtı.

Ressam Nermin Levent, 24. kişisel resim sergisini açtı.

Nermin Levent, Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisi’ndeki sergisini ve resim sanatına bakışını, tarzını, etkilendiği alanları kendi cümleleriyle anlattı. 100’ün üzerinde karma sergiye katıldığını belirten Levent, "Renklerim duygularıma göre değişebiliyor. Zaman zaman tüm renkler, zaman zaman griler. Bu sergimde renkler genelde siyah-beyaz veya tek rengin tonları. Bol figürlü çalışmalar. Resimlerimdeki kadınlar daha neşeli ve mutlu. Ümit ettiğim gibi" dedi.

Resmin kendisi için bir tutku ve yaşam biçimi olduğunu ifade eden Nermin Levent, "Özellikle kadın konuları en fazla etkilendiğim alan. Bu anlamda enstalasyon çalışmalarım oldu. Uygun zaman ve mekanlarda yerleştirme sanatına devam edeceğim.

Sanat eğitmenliğimin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı sergilerime devam ediyorum. Kendi atölyemde öğrencilerimle sanatın içinde yol alıyor ve onlara rehberlik etmeye çalışıyorum. Korona döneminin durağanlığından sonra bütün sanatçılar gibi ben de sanatıma çok daha fazla ağırlık verdim" diye konuştu.