Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek banka promosyonları, sendikanın genel kurul süreci ve işçi alımlarıyla ilgili konularda bilgi verdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek banka promosyonları, sendikanın genel kurul süreci ve işçi alımlarıyla ilgili konularda bilgi verdi.

TTK ve MTA’da çalışan işçilerin banka promosyonlarının yenilenmesi talebiyle ilgili bakanlığa yazı gönderdiklerini belirten Mutlu, aldıkları bilgiler doğrultusunda Bakanlığın yanıtının olumsuz olacağının göründüğünü belirterek şöyle dedi:

“Biz bu şekilde bir uygulamanın asla doğru olmadığını ve ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gerekirse devletin bankalara gerekli yaptırımları uygulayarak bizim ve bizim gibi kurumlardaki işçilerin almış olduğu promosyonların günümüz rakamlarıyla güncellenmesini talep ediyoruz. Gerekirse promosyon ihaleleri yenilensin, gerekirse iptal olsun, ne olacaksa olsun yeter ki bir çözüm olsun diye bunu birçok kez bunu Bakanlık yetkililerine dile getirdik, dile getirmeye devam edeceğiz. Buna bir çözüm henüz üretilemeyecek gibi görünüyor. Biz de buna istinaden yarından itibaren bütün müesseselerimizde çalışan işçilerimizden imza toplayarak, topladığımız imzalarla birlikte Cumhurbaşkanlığına ulaşarak bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanması için mücadelemizi devam ettireceğiz. Burada sizlerin huzurunda Hükümet yetkililerine ve devleti yönetenlere bir kez daha sesleniyoruz; Bu bankalar devlet bankaları. Devlet; milletin, halkın yanında olmalıdır. Kamu bankalarının özel sektöre vermiş olduğu ihaleler dahi güncellenmişken işçimizin aldığı promosyonun güncellenmemesi akla zarar bir durumdur. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kabul etmediğimizi her platformda dile getirerek sonuç alana kadar beraber mücadele edeceğiz. Temennim odur ki bizi yönetenler sesimizi duyar ve bu işe ivedilikle, işçimizin lehine, milletimizin lehine karar verirler.”

“Birlik beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz”

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, her 4 yılda bir gerçekleştirdikleri Sendikalarının olağan genel kurul sürecini başlattıklarını belirterek, “Demokrasinin gereği her 4 yılda bir şubelerimizin kurul ve organları için, genel merkezimizin kurul ve organları için, yani olağan kongremiz için hazırlıklarımız başlamış durumda. Seçim komisyonlarımızı kurduk, seçim kararlarımızı aldık. Ve artık demokrasi gereği sandığa gidecek olan sizlerin tercihinizi en demokratik şekilde yapabilmeniz ve maden işçisinin demokrasiyi en iyi şekilde işletebilmesi için gerekli önlemleri alarak çalışmalarımızı başlattık. 10’uncu ayın 4’ünde Armutçuk taban delege seçimleri, aynı gün Karadon ile birlikte yapılacaktır” dedi.

GMİS’in Armutçuk Şubesi Olağan Genel Kurulu için ekibini de açıklayan Mutlu, Armutçuk’ta ikinci bir listenin hazırlanmadığını belirterek tek listeyle Şanver Turan, Rasim Arslan, Kadir Tekin ve Baştemsilci Sedat Tosun ile Armutçuk’a hizmet edeceklerini belirtti.

Mutlu; “Oluşturduğumuz ekiple Armutçuk’un geleceği için birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceğiz.

Mevcut şube yönetiminde olan arkadaşlarımıza bugüne kadar verdikleri mücadele ve hizmetler için teşekkür ediyoruz. Armutçuk’un birlik ve beraberlik ruhuna her zaman inandık. Önümüzdeki zorlu süreçte de sorunları kararlı, birlik ve beraberlik içinde mücadelemizle çözeceğiz” dedi.

“İşçi açıklarının giderilmesi için mücadele veriyoruz”

TTK’nın işçi açıklarına değinen Mutlu, “Dünyada enerji savaşlarının sürdüğü ve ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olunduğu bir dönemde, kendi yerli ve milli kaynağımız taşkömürünü daha çok üreterek enerji ve demir-çelik sanayimizin hizmetine sunmak için mücadele ediyoruz. Ancak işçi açıkları nedeniyle yeterince üretemiyoruz. TTK’nın üretimini ivedilikle artırması gerekiyor. İşçi açıklarının giderilmesi için bu gerçekleri tüm yetkililere, siyasetçilere her platformda anlatıyor, dosyalarımızı veriyoruz. TTK’nın işçi açıklarının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.