30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklara Türk bayrağı dağıtılmasının yanı sıra, bando gösterisi de yapılacak.

KBÜ’de Kaynakçı, Elektrikçi ve Mobilyacı eğitimleri sona erdi

KBÜ’de Kaynakçı, Elektrikçi ve Mobilyacı eğitimleri sona erdi

Parkur AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefliyor. Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın sevilen karakterleri, Bursalı çocuklarla buluşuyor. 28-29 Ağustos’ta 3 farklı saat diliminde çocuklara tiyatro gösterimi, 30 Ağustos’ta ise rengarenk olacak.

Bursa’nın eğlence ve yaşam merkezlerinin başında gelen Parkur AVM, ücretsiz ’Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın sevilen karakterleriyle buluşuyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.