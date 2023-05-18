Bandırma Belediyesi ve Kadın Dayanışma Derneği (KDD) işbirliğinde düzenlenen liseler arası “Mutlu Kadın Mutlu Toplum” kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi.

Kadın Dayanışma Derneği ve Bandırma Belediyesi’nin gençlerin gözünden “mutlu kadın” tasvirini görmek amacıyla başlattıkları liseler arası “Mutlu Kadın Mutlu Toplum” yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada ilk 3’e giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan diğer öğrencilere de küçük ödüller verildi. Törene Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nilgün Germiyan, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Zeynep Yeşiltaş, Bandırma İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Emre Gökşen, Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Yarışmada derece alan öğrencileri tebrik eden Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Bandırma Belediyesi her zaman kadınlarımızın ve derneklerimizin yanında. Kadınlarımızın yanında olmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Ne kadar güçlendirilebilirsek, şuurlandırabilirsek, ne kadar çok kadınımızı iş sahibi yaparsak, katma değere, ekonomiye, katabilirsek kadınlarımız o kadar güçlenecek. Yarışmada derece alan ve yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”dedi.

Kadın Dayanışma Derneği (KDD) Başkanı Nilgün Germiyan, “Yarışma düzenleme niyetimizi paylaştığımız kurumlardan sınırsız destek aldık. Başta Belediye Başkanımız Sayın Av. Tolga Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların yöneticileri, çocuklara bu duyurumuzu bu isteğimizi paylaştırmakta bize inanılmaz destek sağladılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 20 öğrencimiz bize dönüş yaptı. Bu bizim için çok değerli 20 eseri ödüle uygun gören jürimize de teşekkür ediyorum.” dedi.