Kartepe’de imzalanan Evlilik Öncesi Eğitim Protokolü ile yeni evlenecek çiftler, sağlıklı iletişim kurmayı öğrenerek mutlu bir evlilik için bilinçlenme fırsatı yakalayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında, Kartepe Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu imza attı.

İmza töreninde konuşan Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte Kartepe’de gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tüylüoğlu, bu programın yalnızca evliliğe hazırlanan çiftlere değil, aile konusunda bilinçlenmek isteyen tüm vatandaşlara da açık olacağını belirtti.

İmzalanan protokol kapsamında, evliliğe adım atan çiftlere sağlam bir başlangıç yapma fırsatı sunulduğunu vurgulayan Tüylüoğlu, "Bu program, çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını, sağlıklı iletişim kurmalarını, gerçekçi beklentiler oluşturmalarını ve evlilik hayatında karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkmalarını sağlamak için tasarlandı. Böylece, evliliklerin daha sağlam ve sağlıklı bir temel üzerinde başlaması hedefleniyor" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Protokol kapsamında, müstakbel çiftlerimizin evliliğe daha sağlam bir temel atabilmeleri için gerekli etkinlik ve eğitim programlarını ortaklaşa hayata geçiriyoruz. Aile kuracak çiftlerimize mutlu bir yuva temenni ediyor, bu anlamlı programı başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.