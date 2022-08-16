Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçilerine aşure ikram etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçilerine aşure ikram etti.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Armutçuk Şubesi yöneticileri, müessese ve Amelebirliği yöneticileriyle birlikte 00.00-08.00 vardiyası, 08.00-16.00 vardiyası ve 16:00-00:00 vardiyasında çalışan maden işçilerine aşure ikram etti. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı muharrem ayında maden işçileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Aşure ikramıyla muharrem ayını birlikte anlamlandırdıklarını söyleyen Mutlu, "Muharrem ayı, paylaşma, dayanışma ve birlik beraberliği anlatır. İşçi kardeşlerimize aşure ikram ederek bir araya geldik. Tüm işçi kardeşlerime kazasız çalışma hayatı ve dualarının kabul olmasını dilerim" dedi.