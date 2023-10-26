Bitlis’in Mutki ilçesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel öğrenciler tarafından oluşturulan Türkiye haritası ile ‘100’ yazılı koreografi havadan da görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Bitlis’in Mutki ilçesinde de coşkuyla yapılıyor. Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Mutki Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye temalı gösteri, Geyikpınar Ortaokulu 100. yıl koreografi gösterisi ile Meydan Köyü Ortaokulu öğrencileri ise koreografi ve bayrak gösterisi düzenledi. Öğrencilerin ortaya çıkardığı koreografi havadan da görüntülendi.