Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi 65010 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aspiratörün kısa devre yapması sonucu evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evde ikamet eden ve dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Konuya ilişkin incelme başlatıldı.