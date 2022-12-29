Hızırtepe Mahallesi Ayvalı Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evin mutfağında bulunan aspiratör alev aldı. Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevke dildi. Maddi hasara sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konuya ilişkin incelme başlatıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı müstakil evin aspiratöründe çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

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