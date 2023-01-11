Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çıkan yangın sonrasında 1’i bebek, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çıkan yangın sonrasında 1’i bebek, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1663/5 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı ile tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle 1’i bebek, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.