Adana’da evinin mutfağında su içen kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Adana’da evinin mutfağında su içen kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay 19 Kasım Cumartesi saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Nuri Soner (68) su içmek için mutfağa gitti. Soner, su içtiği sırada bir kişi pencereden tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan Soner, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Yaşlı adamın yakınları sesleri duyup mutfağa geldiklerinde onu kanlar içinde yerde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Soner’in öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.