Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep olurken dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2080 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanda bulunan dairelerden birinin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen Y.T. isimli kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.