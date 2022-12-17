Eskişehir’de bakır ve toprak ürünleri satışı yapan Abdullah Uğur, eskiye ve doğallığa ilginin arttığı, son dönemlerde insanların plastik ya da metal mutfak ürünleri yerine bunlara rağbet gösterdiğini belirtti.

Eskişehir’de bakır ve toprak ürünleri satışı yapan Abdullah Uğur, eskiye ve doğallığa ilginin arttığı, son dönemlerde insanların plastik ya da metal mutfak ürünleri yerine bunlara rağbet gösterdiğini belirtti.

Eski mutfak araç gereçlerinin revaçta olduğuna vurgu yapan Uğur, pandemiden sonra insanlarda doğal ve sağlıklı ürünlere karşı ilgi artışı olduğunu ifade etti. Toprak kap kullanan insanların yemeğin tadını daha iyi aldıklarını belirten Uğur, “Doğal bir ürün olduğu için yerken insanın içine siniyor. Eski tarzda ürünler hem sağlık açısından, hem de görüntü açısından beğenilmeye başlandı. Genç insanlar bakır ve toprak ürünleri önceden sadece dekor amaçlı alırken artık kullanım amaçlı da alıyorlar. İleriki yıllarda doğal ürünlere büyük bir dönüş yaşanacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Çömleklerde pişirme için az miktarda yağ yeterli oluyor”

Toprak çömleklerin işlevlerini ve faydalarını anlatan Abdullah Uğur, “Topraktan yapılan tencerelerin kullanımında birçok avantaj var. Kil kullanılarak üretilen bu çömlekler, içerisindeki gıdayı daha sağlıklı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendine has bir aroma da katıyor. Günümüzde metal tencerelerde yaptığımız yemeklerde aşırı bir şekilde yağ kullanıyoruz. Ancak çömleklerde pişirme için az miktarda yağ yeterli oluyor. Yavaş bir şekilde pişirilen yemekler içindeki doğal yağları ve besin maddelerinin korunmasını sağlar. Kısacası toprak çömlekler hem sağlık hem de lezzet için birebir” dedi.

“Tükettiğimiz suların içine farkında olmadan mikroplastikler karışıyor”

Kullanılan plastik ürünlerin vücuda uzun vadede büyük zararlar verdiğini aktaran 48 yaşındaki Uğur, “Şu anda bütün her şeyi plastik ürünler içerisinde tüketiyoruz. Plastik şişelerde alıp tükettiğimiz suların içine farkında olmadan mikroplastikler karışıyor. Toprak testilerde içtiğimiz suların ise zararlarının aksine faydaları vardır. Testideki zararlı kimyasalları arındırır ve kaliteleri mineralleri içinde tutar. Testide saklanan sular daha uzun süre soğuk kalabilir.” diye açıkladı.

“Topraktan geldik toprağa döneceğiz”

Çömleklerin yanı sıra gümüş, pirinç, bakır mutfak ürünleri de satan Uğur, “Ben toprak çömleklere daha çok önem veriyorum çünkü topraktan geldik toprağa döneceğiz asıl doğal olan bu. Çömleklerin de cilalı olanları var, ancak ben cilasız olanları öneriyorum bu sayede topraktan başka bir madde olmayacaktır içinde” dedi.