Mersin Mut Belediyesi, terminalde mahsur kalan yolculara belediye ekipleri çorba ve çay ikramında bulundu.

Mut Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapanınca, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otogarda bekleyen yolculara çorba ve çay ikram etti. Ayrıca yaşlı, çocuklu ve ihtiyaçlı yolcular belediye konuk evine yerleştirildi.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, “Sertavul geçidinin yoğun kar yağışı sebebiyle kapanmasından dolayı, ilçemiz otogarında mahsur kalan yolculara sıcak çorba ve çay ikramında bulunup yaşlı, çocuklu ve ihtiyaçlı vatandaşlarımızı belediye konukevine yerleştirdik. Gece boyunca sahada olup kardan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışacağız” dedi.