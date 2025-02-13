Akdeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mut Sertavul Geçidinde kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde dün başlayan kar, sis ve tipi nedeniyle sürücülerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Mut ilçesinde bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesinde durdurarak, sürücülere kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Zincir takmayan ve kar lastiği olmayan araçlar geri gönderilerek geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin de, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürdüğü bildirildi.