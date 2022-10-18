Mersin’in Mut ilçesinde Macaristanlı Eszter Varga, ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Eslem adını alan Eszter, Teoman Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Macaristan’da Turizm Üniversitesi’ni bitirdikten sonra bir yıldır Türkiye’de çalışmaya başlayan Eszter Varga (29), şirketin sahibi Teoman Öztürk (31) ile dünya evine girdi.

İslamiyet’i seçen ve adını Eslem olarak değiştiren Eszter Varga için Mut İlçe Müftülüğü’nde ihtida merasimi düzenlendi. Eslem Öztürk, eşi Teoman Öztürk ile bir yıldır arkadaş olduğunu belirterek, Müslümanların misafirperverliğinden etkilendiğini ve bunun İslamiyet’i seçmesinde önemli rolü olduğunu ifade etti. Müftülükte Kelime-i Şehadet getiren Macar gelin, ilçe müftüsü olan kayınbabası Mustafa Öztürk’e mukaddes topraklar olan Mekke ve Medine’ye gitmek istediğini söyledi.

Eşiyle tanışma sürecini anlatan Teoman Öztürk ise, “Eşimle yaklaşık bir yıl önce Macaristan Budapeşte şehrinde tanıştık. Gelişen süreçler doğrultusunda kendi isteğiyle dinini değiştirmek istediğini söyledi. Bu doğrultuda bugün burada eşim Müslüman olmaya karar verdi” dedi.

Macar gelin de, “Şu an burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah mutlu olacağım. Yeniden doğmuş gibi hayata başlamış durumdayım” diye konuştu.

Müftü Mustafa Öztürk ise ilçede beşinci ihtida merasimini yaptıklarını belirterek, "Bu yavrumuz oğlumla yaklaşık bir yıl önce tanışmışlar. 6 aydır İslam’ı araştırıyor. Kendisine bazı kitaplar verdim ben de yardımcı oldum ve artık Müslüman olacağına karar verdi" dedi.

Macar geline, kayınbabası İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk tarafından Macarcaya çevrilmiş dini kitaplar hediye edildi.