2 Haziran Cuma günü Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda saat 14.00’de festival açılışının ardından Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisi, kayısı yeme yarışması, dilek havuzuna kayısı dökülmesi, sergi ve resim sergisi açılışları yapılacağı belirtildi. Akşam bölümlerinde ise depremden dolayı konser olmayacağı 3 gün boyunca gündüz bölümünde satranç turnuvası, karakucak güreş müsabakası ve trap atış yarışması, sportif etkinlikler düzenleneceği aktarıldı.Festivale yurt dışı ve içinden önemli konukların davet edildiği kaydedildi.

Festivale herkesi davet eden Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Sofralık kayısıda Türkiye’nin yüzde 85’ini karşılayan bir ilçe olduklarını ifade ederek etkinliğin önemini dile getirdi.