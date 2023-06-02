İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılışında konuşan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Ülke olarak 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketi yaşadık, acılar çektik. Bu nedenle biraz burukta olsa 61 yılın geleneği olan Kayısı Kültür ve Karacaoğlan Festivalini yapıyoruz. Bu akşam festival çerçevesinde konser programlarımız da vardı, ancak daha ileri bir tarihe erteledik. Ama biz yılların geleneği ve kültürümüzü yaşatmak adına bu yıl da festivalimizde halkımızla birlikte bir aradayız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Mut ilçemiz, bölgemizin en geniş topraklarına sahip, en geniş tarımsal üretiminin yapıldığı ilçemiz. Kendine özgü çok önemli değerleri var. Burada sofralık olarak yetişen meyvelerimiz erik gibi, kayısı gibi bir dünya markası olma yolunda hızla adım atan zeytinimiz, zeytinyağımız ilçemizin ekonomisine muazzam katkı yapıyor” diye konuştu.

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı da 61’inci Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mut ilçemiz gerçekten nitelikli tarımsal üretim anlamında çok farklı türlerin üretildiği, birçok farklı türlerin yetiştiği çok özel, çok müstesna bir bölgede bulunmaktadır. Çiftçimize de bu ortam çok önemli fırsatlar, imkanlar sunmakta. Bugüne kadar çok önemli çalışmalar yapılmış ve mesafe katedilmiş, bundan sonraki süreçte de inşallah kaymakamlığımız olarak, belediyemiz olarak hep birlikte çiftçimizin bu ürünlerden elde ettiği katma değeri arttırmak için çalışacağız. Çiftçimizin emeğinin hakkını alması için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteriler sundu, kayısı yeme yarışması düzenlendi, kayısının suyla buluşması ve bolluk bereketi betimleyen ’dilek havuzu’na protokole katılanlar tarafından kayısı döküldü.

Festivalin akşamki bölümlerinde ise depremden dolayı konser olmayacağı, 3 gün boyunca gündüz bölümünde satranç turnuvası, güreş müsabakası, trap atış yarışması ve sportif etkinlikler düzenleneceği aktarıldı.

Festivale yurt dışı ve içinden önemli konuklar katıldı.