Mersin’in Mut İlçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 8 derslikli ilkokul yaptırılıyor.

İnşaatı devam eden okulda incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ülkemiz genelinde yapılması planlanan okullarından birisinin de ilçede yapılmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrancı, “TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ulusal eğitime katkı verilmesi amacıyla 154 ilçede 154 okul kampanyası kapsamında ilçemizde de bir okulun yapımı bizim için çok değerli. Okulu eğitimin 2. yarıyılına açmayı planlıyoruz" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer ise, "TOBB’ un proje dahilinde 154 ilçeden birisinin Mut olması bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

Okul incelemesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Halifeoğlu’da hazır bulundu.