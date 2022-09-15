Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin’in Mut İlçesine kazandırılan, Mut Gençlik Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Şube müdürleri Cafer Bozkurt ve Emel Eray ile birlikte yapılan son hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek Mut Gençlik ve spor ilçe müdürü Muhammet Senemli’den bilgi aldı.



Yaptığı incelemelerin ardından gençlik merkezi çalışanları ile bir toplantı gerçekleştiren Demir, Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak alanlarında uzman eğitmenler gözetiminde sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, çeşitli aktivitelerle sosyal beceriler kazanabilmelerini sağlamak, tarihi kültürel geziler, gençlik kampları ve sportif faaliyetlerle onların hayallerine yön vermek olduğunu belirterek şunları söyledi; “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Mut İlçemize kazandırdığımız, içerisinde oyun salonu, etüd merkezi, müzik atölyesi ve bilgisayar odasının yanı sıra portatif yüzme havuzu, halı saha, tenis kortları, basketbol ve voleybol gibi açık spor alanlarını da bünyesinde barındıran Mut Gençlik Merkezimizde hazırlıklarımızı tamamladık. 20 Eylül 2022 Salı günü saat 11.00’da Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan’ın teşrifleri ve il protokolümüzün katılımlarıyla Mutluların hizmetine sunulacak Mut Gençlik Merkezimizin açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz.” dedi.