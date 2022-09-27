Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, üreticilerin Mut Haline ulaşmasına alternatif bir yol kazandıracak ve kent trafiğine nefes aldıracak Fatma Türkon Köprüsünün yapım çalışmalarına başladı. Köprünün aralıksız süren çalışmalar sonucunda 2 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, üreticilerin Mut Haline ulaşmasına alternatif bir yol kazandıracak ve kent trafiğine nefes aldıracak Fatma Türkon Köprüsünün yapım çalışmalarına başladı. Köprünün aralıksız süren çalışmalar sonucunda 2 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısa sürede tamamlanıp Mutlu vatandaşların hizmetine sunulacak köprü ile Güllük ve Yazalanı mahalleleri Cumhuriyet Mahallesine bağlanacak ve okul servislerinin de aktif olarak kullanacağı alternatif bir yol açılmış olacak. Yine birçok mahalleye alternatif yol olacak Fatma Türkon Köprüsü, 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde tasarlandı. Çalışmaların sonucunda vatandaşlar için rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca köprünün tamamlanması ile Kırobası yoluna bağlantı yapılarak, o bölgede bulunan Keleceköy, Çaltılı, Bağcağız, Hacıahmetli, Dereköy, Narlı, Pamuklu, Çukurbağ, Çömelek ve İbrahimli köylerine ulaşımda da kolaylık sağlanacak.

“Birçok mahallemizin ana bağlantı noktası burası olacak”

Mut ilçesinde vatandaşların taleplerini karşılamak adına 7/24 çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürü Ferruh Baş, “Fatma Türkon Köprüsü, öncelikle ilçemiz için çok önem arz etmekte. Birçok mahallemizin ana bağlantı noktası burası olacak. Aynı zamanda ilçe trafiğini de hafifletecek. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından, üreticilerimize yeni hastane yolundan halimize sathi kaplama bir yol yapılmıştı. Orada üreticilerimiz biraz rahatlamıştı. Şimdi bunu daha da ileriye taşıyarak, Silifke-Mut istikametinde bulunan Hocalı, Haydar, Çortak, Çağlayangedik, Kışlaköy, Kurtsuyu, Hisarköy, Göcekler, Tuğrul, Kemenli, Karadiken, Köselerli, Özköy, Aşağıköselerli, Hacısait, Güzelköy, Yeşilköy, Sarıveliler, Ceritler, Mucuk, Yukarıköselerli, Irmaklı, Palantepe ve Elbeyli mahallelerinin ürettiği ürünleri, bu köprü sayesinde alternatif yol olarak yine hale taşıyacağız” dedi.

“Çalışmalarımızı 2 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak görev yapan Büşra Duman da “Fatma Türkon Köprüsü yapım çalışmalarının ikinci aşamasındayız. İstinat duvarı çalışmalarımız devam ediyor. Köprümüz 28 metre açıklığında, 15 metre genişliğinde olacak. Bu köprü ile Güllük ve Yazalanı mahalleleri, Cumhuriyet Mahallesine bağlanmış olacak. Çalışmamızı 2 ay içerisinde bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.