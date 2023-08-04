Mersin Mut Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’in Mut ilçesinde belediye cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde başlatılan asfalt çalışmalarında bu yıl toplam 200 bin metrekare yolun asfalt yapılacağı bildirildi. .

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Belediyemizin ekonomik durumunun elverdiği ölçüde bu yıl programa aldığımız yollarımızın asfaltlamasını gerçekleştiriyoruz. İlçe merkezinde başlatılan asfalt çalışmalarımız da toplam 200 bin metrekare kilometrelik yol güzergahı yapılacak" dedi.

Ekonomik sıkıntılarının olmadığını belirten Şeker, asfaltlanması gereken yolların önceliğini tespit ederek çalışma yapıp asfaltsız yol bırakmayacaklarını sözlerini ekledi.