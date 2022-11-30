Adana’nın Pozantı ilçesinde müşterisini pompalı tüfekle öldüren restoran sahibi tutuklandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde müşterisini pompalı tüfekle öldüren restoran sahibi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay Alpu Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, işletmenin mutfağından aldığı ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ’ı karnından yaraladı. Çevredekilerce Pozantı Devlet Hastanesine götürülen Karanfildağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletme sahibi E.K. ile S.K’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.