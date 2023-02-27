Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde müşterisi tarafından sırtından bıçaklanan adam tedavi için götürüldüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde müşterisi tarafından sırtından bıçaklanan adam tedavi için götürüldüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 21 Şubat Salı günü Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi bulunan bir gazinoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Şahin, iddiaya göre işyeri içinde bulunan kadın müşterileri rahatsız eden G.K’yi uyarıda bulunup, dışarı çıkmasını istedi. G.K. dışarı çıkmayınca ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine araya işyerinde çalışan garsonlar girdi. G.K’yi darp etmek isteyen garsonların elinden alan Mehmet Şahin, işyeri dışına kadar eşlik edip, gitmesini istedi. Bir süre sonra ise G.K, Şahin’i sırtından bıçakladı. Kan için yere yığılan Şahin, için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Çağırılan ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan adam, 6’ncı günün sonunda hayatını kaybetti. Şahin’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü. Olaydan harekete geçen jandarma G.K’yi yakaladı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, tutuklandı.