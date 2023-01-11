Antalya’da taksisine yolcu gibi binen gencin kaldırım taşlı saldırısına uğrayan taksi sürücüsü, "Bir anda kaldırım taşı ile saldırdı, neye uğradığımı anlayamadım. Kaç defa vurdu sayamadım. Saldırının şokunu yaşadım. Birdenbire vurdu. Bir parmağım kırıldı, bir parmağım ezildi; 2 dişim kırıldı. Şahsın elini ısırdığım için dişlerim kırıldı. 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Antalya’da taksisine yolcu gibi binen gencin kaldırım taşlı saldırısına uğrayan taksi sürücüsü, "Bir anda kaldırım taşı ile saldırdı, neye uğradığımı anlayamadım. Kaç defa vurdu sayamadım. Saldırının şokunu yaşadım. Birdenbire vurdu. Bir parmağım kırıldı, bir parmağım ezildi; 2 dişim kırıldı. Şahsın elini ısırdığım için dişlerim kırıldı. 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Olay, önceki gün gece saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

Kaçan şahıs yakalandı

Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar kuştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli’yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli’nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. H.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürerken; taksiciler, dün akşam saatlerinde konvoy düzenleyerek saldırıyı protesto etti.

O anları anlattı

Şafak Mahallesi’nden aldığım yolcu Özdilek Alışveriş Merkezine gitmek istediğini söyleyen taksi sürücüsü Dertli, "Durakta üç arkadaş otuyorduk. Zil çaldı, ben de müşteriyi almak için çalan zilin konumuna gitti. Yolcuyu alarak nereye gideceğini sordum. Bu şahıs bana otoparka gideceğini söyledi. Sonra konuşma arasında aracını alacağını söyledi. Söylediği yere gidince ‘Burası değil’ diyerek beni ıssız yere götürdü. ‘Bu araç benim, sağa yanaşır mısın?’ dedi. Ben de sağa yanaşırken darbedilmeye başlandım. Kaldırım taşı ile saldırdı bir anda, neye uğradığımı anlayamadım. Çantasında saklamış, bıçak da vardı. Kaç defa vurdu sayamadım. Saldırının şokunu yaşadım. Birdenbire vurdu. Gözlerim şimşek çaktı, 2-3 darbeden sonra anlayabildim. Sonra kendimi korudum" diye konuştu.

"Her türlü insan ile uğraşıyoruz"

Emniyet kemerinden kurtularak şahıstan kurtulduğunu beliren Dertli, "Sonra kaçtı. Bir parmağım kırıldı, bir parmağım ezildi; 2 dişim kırıldı. Şahsın elini ısırdığım için dişlerim kırıldı. 2 gün hastanede kaldım. Şahsı tanımıyorum, şüphelendiğim kişiler var. Emniyetimiz bu olayı çözecek. Sonuna kadar davanın takipçisi olacağım. Ben emekçi insanım, ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Her türlü insan ile uğraşıyoruz. Ben videoyu izledikten sonra nasıl kurtulduğuma şaşırıyorum. Çok şükür Allah beni çocuklarıma bağışladı. Psikolojim çok kötü oldu" ifadelerini kullandı.