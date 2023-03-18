Yatağan’da müşterilerin kredi kartlarını kullanan kurye ve işbirliği yaptığı kişi tutuklandı

Muğla’nın Yatağan İlçesinde banka kredi kartlarını sahiplerine ulaştırmakla görevli kurye görevlisi ile işbirliği yaptığı tespit edilen bir kişi, kredi kartlarını kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Yatağan Kafacakaplancık Mahallesinde ikamet eden E.Ö. isimli vatandaşın şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Gözaltına alınan Ö.Ç. isimli kuryenin üzerinden 2 adet kredi kartı çıktığı, kredi kartlarının kullanıldığının tespit edilmesinin ardından Ö.Ç’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ö.Ç’nin işbirliği yaptığı tespit edilen ve hakkında arama kararı çıkarılan M.K’nın da yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.