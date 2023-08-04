DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, müşteri yönetimi ve ilişkileri, şirketlerin başarısı için belirleyici bir faktör haline geldiğini söyledi.

Müşteri İlişkileri Müdürü Akdemir, teknolojideki ilerleme ve dijital dönüşümün müşteri deneyimini yeniden tanımlayarak kişiselleştirmeye başladığını ifade etti.

Akdemir, "Yapılan veri analizleri, müşteri davranışlarını anlamaya imkan tanırken müşterilere ihtiyaç duydukları teklifleri sunabilmemize de imkan sağlamaktadır. Kişiselleştirilmiş hizmetler, müşteri sadakatini artırarak, uzun vadeli ilişkiler kurulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sosyal medya ve dijital platformlar da hızlı ve etkili hizmet sunulmasına katkı sağlamaktadır" diyerek kullanıcılarına her alanda hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Veri güvenliği ve müşteri mahremiyetinin önemli olduğunu vurgulayan Akdemir "Kritik olan diğer bir konu ise veri güvenliği ve müşteri mahremiyetidir. Müşteriler, kişisel verilerini paylaşırken, şirketlerden bu verilerin güvenliğini sağlamalarını beklemektedirler. Güçlü veri koruma önlemleri, müşteri güvenini kazanmak ve korumak için hayati önem taşımaktadır. Bilsoft Yazılım olarak müşterilerimizin verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda gereken önemi fazlasıyla göstermekteyiz" dedi.

Bilsoft ön muhasebe programlarının kullanıcılara sağladığı hizmetlere de değinen Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, e-Dönüşüm (e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye) hizmetleri, e-Ticaret, e-Tahsilat gibi özellikleri içeren çok geniş çaplı bir program olduğunu söyledi.