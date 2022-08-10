Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Hırsızlık sonrası şüpheli şahsın iş yeri kasasından alışveriş yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep’te müşteri gibi geldiği iş yerinde cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.