Konya’nın Beyşehir ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, tartıştığı şahsın muştalı saldırısı sonucu yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, tartıştığı şahsın muştalı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Beyşehir-Bademli Mahallesi yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi S.Y.D., aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanındaki muştayla saldırdığı S.Y.D.’yi başından ve elinden yaraladı. Yaralanan genç, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra motosikletiyle kaçan M.B. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.