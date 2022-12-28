Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil bir evin odunluğunda çıkan yangında evde bulunan karı kocayı komşuları kurtardı. Mahallelinin panik olarak sokağa döküldüğü yangın, kısa sürede söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil bir evin odunluğunda çıkan yangında evde bulunan karı kocayı komşuları kurtardı. Mahallelinin panik olarak sokağa döküldüğü yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın anında evde mahsur kalan karı kocayı ise komşularının pencere camını kırarak kurtardığı öğrenildi. Alevlere zamanında müdahale edilmesiyle, muhtemel bir facianın önüne geçildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Evin içinden yaşlı kadını kurtaran komşu Görkem Kaşıkçı, "Karşı komşum olan şahıslardan dayım dışarıdaydı zaten. Camı kırdık, içeri girdik. Teyzem varmış içeride, girdik çıkardık dışarıya. Allah’a şükür itfaiye, polis ekiplerimiz yardımcı oldular. Can kaybı olmadan olayı bitirdik" dedi.

Yoldan geçerken yangına müdahale eden Özmen Deniz, "Arkadaşımızla arabayla geçerken baktık alevler var, sonra ’Abla çıkın dışarı, ev yanıyor’ dedik. Su ile yangına müdahale ettik, sonra itfaiye geldi" diye konuştu.