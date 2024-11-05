Aksaray’da müstakil bir evin bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yavuzsultan Selim Mahallesi 5292 Sokak’ta bulunan müstakil ikametin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, E.K.’ya ait müstakil evin bodrumunda bulunan odunlar bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevlerin sardığı bodrumdan çıkan dumanları fark eden ev sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında büyük çapta maddi hasar yaşanırken polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.