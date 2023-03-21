Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan müstakil bir evin ahırında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Anbar mahallesi Güner sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin ahırında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangın söndürülürken maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.