Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Çavuşbey Mahallesi’ndeki müstakil bir evde yapılan aramada biri Filistin, 28’i Suriye uyruklu 29 kişiyi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Çavuşbey Mahallesi’ndeki müstakil bir evde yapılan aramada biri Filistin, 28’i Suriye uyruklu 29 kişiyi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, müstakil bir evde göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çavuşbey Mahallesi’ndeki müstakil evde yapılan operasyon sonucu yakalanan 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmenleri barındırdığı iddia edilen H.H’nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.