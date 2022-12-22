Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında tamamen yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında tamamen yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yenisanayi Mahallesi 543 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli yaşlı adamın tek başına yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yaşlı adamı evden çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.