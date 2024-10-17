Denizli’nin Buldan ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın sonucu ev küle döndü.

Yangın, Buldan ilçesi Sarımahmutlu Mahallesi Burçakovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 04.00 saatlerinde Halil Köroğlu’na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Evden çıkan alevler ve dumanların gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerini bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda evde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kesin sebebi yapılan incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Yangın neticesinde can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.