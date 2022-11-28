Karabük’ün Eskipazar ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kül oldu.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kül oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kapucular köyünde meydana geldi. Murat Özkan’a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinleri kendilerini dışarıya atarken, alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen yanarak küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.