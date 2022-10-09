Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik kontağında çıkan yangında bir ev ile bir ağıl kullanılamaz hale geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik kontağında çıkan yangında bir ev ile bir ağıl kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, göre, Yeşilyurt Salkonak Mahallesi’nde A.T.’ye (46) ait müstakil evde elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki A.A.’ya (60) ait ağıla da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.