Mersin Erdemli'de bir eve baskın yapan zabıta ekipleri, yaklaşık 2,5 ton sıvı sabun ile deterjan ele geçirdi, bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alata Mahallesi 3001 Sokakta bulunan bir müstakil evde kaçak üretim yapıldığı bilgisini alan Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Ekiplerin baskınıyla girilen evde çok miktarda 5 litrelik pet şişelere hazırlanmış sahte sıvı sabun, variller de de deterjan ele geçirildi. Ekipler üretim yapan şahsın yabancı uyruklu A.Y. olduğunu belirledi. Yakalanan A.Y'nin aracında da çok miktarda sıvı sabun bulunurken, polis tarafından gözaltına alındı.

Zabıta ekiplerinin evde incelemesinin ardından kaçak olarak üretilen sabun ve deterjanların yaklaşık 2,5 ton olduğu belirlendi. Ev mühürlenirken, ürünlere de el konuldu.