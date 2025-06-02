Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba ve Sultan Alparslan kız öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri için düzenlenen mezuniyet programı renkli görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında mezun olan öğrenciler için özel olarak hazırlanan mezuniyet pastası kesildi. Ayrıca yıl boyunca yurtlarda öğrenciler için açılan çeşitli kurslara katılarak el emeği ürünler ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları da sergide yer aldı. El sanatlarından resim ve hat çalışmalarına kadar birçok eser, katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taşdemir, "Eğitim hayatınızı başarıyla tamamladığınız bu anlamlı günde sizleri gönülden tebrik ediyorum. Üniversite yılları yalnızca derslerden ibaret değildir; aynı zamanda dostlukların, hatıraların ve kişisel gelişimin temelinin atıldığı çok kıymetli bir dönemdir. Bizler de yurtlarımızda sadece barınma hizmeti değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacak bir ortam sunmaya gayret ettik. Bugün burada gördüğümüz ürünler, yıl boyunca sizler için açmış olduğumuz kurslara katılarak kendinizi nasıl geliştirdiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimize, kurs eğitmenlerimize ve yurt personelimize teşekkür ediyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimize hayat yolculuklarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Mezuniyet programı, öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmesi ile sona erdi.