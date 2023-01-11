MUŞ (İHA) – Muş’ta, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler evlat nöbetini sürdürüyor.

MUŞ (İHA) – Muş’ta, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler evlat nöbetini sürdürüyor.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin eylemi 90’ıncı haftaya girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler HDP ve PKK’yı lanetledi. Baba Halit Altun, uzun yıllardır çocuklarını görmediklerini belirterek, “7-8 yıldır HDP çocuklarımızı götürmüş. Bunca yıl hep yollarda, gitmediğimiz, gezmediğimiz ve aramadığımız yer kalmadı. Olan noktalar dahil olmak üzere önümüzü kapattılar. HDP, sen şuan diyorsun ki ‘ben sorumlu değilim’ nasıl sorumlu değilsin. Sorumlu olmadığına dair bana bir tespit getir. Çocuğumu ben senden istiyorum. 100 yılda aradan geçse bu çocuğumun dağa götürülmesinin sorumlusu sensin. İstediğin kadar de ki ‘ben değilim’. Çocuklarımızı senden istiyoruz. Deme ki bunlar gelip burada oturuyorlar, bunların davası boştur diye. Ömür boyu dahi olsa biz buradan kalkmıyoruz. Davamızın peşindeyiz. Çocuklarımızı getirin bizlere teslim edin. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Gözlerinizi dört açın. Çocuklarımızı istiyoruz sizden başka ne istediğimiz var. Çocuklarımızı götürdünüz dağa, bizlere cenazelerimiz gönderiyorsunuz. Yeter bu acıyı bizlere çektirdiniz. Allah da bu acıyı sizlere çektirsin. 7-8 yıldır biz bu davamızın peşindeyiz. Çocuklarımızdan bir telefon, bir haber ne de bir iz bizlere göstermiyorsunuz. Böyle mi dava yürütüyorsunuz. Davanız boştur. Doğru yola dönün, çocuklarımızı bizlere teslim edin ne yapıyorsanız yapın. Allah belanızı versin. Biz çocuklarımızı sizden istiyoruz” dedi.

“Gece başımızı yastığa koyamıyoruz”

Anne Ayten Koçhan, evlat hasretinden yastığa başlarını rahat koyamadıklarını söyleyerek, “2 yıldır bizler burada eylemimize devam ediyoruz. İster evladım gelsin yada gelmesin ben eylemime devam edeceğim. Dağa kaçırılanların hepsi bizim evladımızdır. Yavrum gelin teslim olun. Yeter evlat hasretiyle yaşadık. Gece başımızı yastığa koyamıyoruz. Gelin teslim olun yeter analar babalar ağladı. Artık dayanamıyoruz. Biz PKK’dan HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Biz onlardan bir şey istemiyoruz, sadece ciğerlerimizi istiyoruz. Bizler artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Versinler evlatlarımızı. Onların evladı bir gece gelmese durabilirler mi? 7 yıldır biz evlat hasreti ile yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.