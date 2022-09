Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen basın toplantısında hem 3 yıllık icraatlar masaya yatırılırken, birçok mahalleyi kapsayan doğalgaz yatırımı ve Lalaşahin toplu konut projesinin 1,5 yıl içerisinde tamamlanması ile devlet hastanesine 24 doktorun kısa süre içerisinde göreve başlayacağı duyuruldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen basın toplantısında hem 3 yıllık icraatlar masaya yatırılırken, birçok mahalleyi kapsayan doğalgaz yatırımı ve Lalaşahin toplu konut projesinin 1,5 yıl içerisinde tamamlanması ile devlet hastanesine 24 doktorun kısa süre içerisinde göreve başlayacağı duyuruldu.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Ak Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ahmet Beygirci’nin birlikte düzenlediği toplantıda Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri de hazır bulundu.

Milletvekili Mustafa Esgin, imar sorunu nedeniyle doğalgazdan mahrum kalan Orta, Züferbey ve Lalaşahin mahallelerine 2022 programı dâhilinde doğalgaz verileceğini açıkladı. Mustafa Esgin ayrıca Ovaazatlı doğalgaz hattının Tepecik, Yeşilova, Yamanlı, Ormankadı, Kumkadı mahallerine, Tatkavaklı doğalgaz hattının ise Güllüce, Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay, Yumurcaklı, Derecik ve Ocaklı mahallerine götürüleceğini bildirdi.

Milletvekili Esgin, Lalaşahin toplu konut projesinin 1,5 yıl içerisinde tamamlanacağını Yalıntaş’da başlayacağını belirtti. Esgin, ilçe halkının önemli bir beklentisi olan Devlet Hastanesi’nde yaşanan doktor sorununun ise 24 Doktor ataması ile çözüleceğini de müjdeledi.

Toplantıda 3,5 yılda ilçede önemli bir değişim ve gelişim sağlayan projeleri paylaşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tarihi yatırımların ilçelerine kazandırılması noktasında milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Gençlik merkezi ve millet bahçesinde geri sayım başladı

Başkan Mehmet Kanar, kültür sanat ve sporun kalbinin atacağı ve 37 dönüm üzerinde hayata geçirilen dev proje Gençlik Merkezi’nde sona yaklaşıldığını dikkat çekerek, 74 dönümlük Millet Bahçesi’nin de açılış için gün saydığını söyledi. Başkan Kanar, yine ilçenin merkezini çekim merkezi haline getirecek olan Dereboyu projesinde de sona yaklaşıldığını ifade etti.

Başkan Mehmet Kanar, ilçe tarihin en büyük ve en önemli yatırımı olan alt yapı kanalizasyon, içme ve yağmur suyu projesinin sorunsuz şekilde ilerlediğini söyledi.

Başkan Kanar ilçenin girişinde bulunan Antares kavşağını göstererek’’ Evet en sıkıntılı nokta, bakın yol tek taraflı işliyor, araçlarla geçerken zorlanıyoruz ama bunlar bu çalışma esnasında yaşanacak olan şeyler bakı göreceksiniz, çok kısa bir süre sonra burası o kadar güzel olacak ki, yaşadığınız zorlukların hepsini unutacaksınız. Altyapı nedeniyle yapılan çalışmalardan dolayı tüm halkımdan sabır istiyorum, yolu yarıladık, güzel günler yakında’’ dedi.

Altyapı, üstü yapı ve yatırımların yanı sıra kırsal mahallelere verdiği desteklerle adından sıkça bahsettiren Başkan Kanar, her akşam kırsal mahallerde çiftçilere eğitim verildiğini yeniden vurgularken verilen eğitimler doğrultusunda, üreticilerin toprak analizi, tohum desteği sağlandığını da açıkladı. Katma değeri yüksek, domatese bibere ek alternatif bitkiler önererek üreticiye yeni kazanç kapıları aralayan projeleri hayata geçiren Başkan Kanar ‘’ Üreticimizin, çiftçimizin daima yanındayız.’’ Açıklamasında bulundu. Kırsal mahallelere verdiği eğitimlere, Dijital Toprak Analiz cihazıyla, toprak analizleri sayesinde, ekilmedik bir karış toprak bırakmayıp, toprağa uygun ekim önerileri yapılıyor. Sosyal Belediyecilik doğrultusunda hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gören Hala Sultan Aşevi ile yıl boyunca her akşam hemşerilerinin sofralarına ortak olduklarına vurgu yapan Başkan Kanar, ‘’ her akşam sıcacık yemeklerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, hemşerilerimizin sofralarına ortak oluyoruz dedi.

23 dakikalık video slayttı tek tek anlatan Başkan Kanar, yapılan her projeyi videoyu durdurarak detaylı bir şekilde salondakilere anlattı. Sayısız projelerle ilçenin çehresini değiştiren Başkan Kanar, Milletvekili ve İlçe Başkanları ile birlikte basın mensuplarının tüm sorularını cevaplandırıp, toplantıyı sonlandırdı.