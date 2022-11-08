Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde 76 dönüm alana sahip Millet Bahçesi için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, göletleri, meyve ve endemik bitkiler, oksijen ormanı, piknik, spor, eğlence ve sosyal donatı alanları Millet Bahçesi’nin gelişen ve değişen Mustafakemalpaşa’ya çok yakışacağını söyledi.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde 76 dönüm alana sahip Millet Bahçesi için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, göletleri, meyve ve endemik bitkiler, oksijen ormanı, piknik, spor, eğlence ve sosyal donatı alanları Millet Bahçesi’nin gelişen ve değişen Mustafakemalpaşa’ya çok yakışacağını söyledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde hayata geçirilen 76 dönüm üzerine kurulu sosyal donatı alanı, Mustafakemalpaşa’nın çehresini değiştirecek. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa’nın çevresini değiştirmeye devam ediyoruz. Şehrin gürültüsünden uzak, bol oksijenli, yüzlerce meyve ağacı ve endemik bitkilerin yer aldığı Millet Bahçemize kavuşmamıza çok ama çok az kaldı. Çocuklarınızla gönül rahatlığıyla eğlenebileceğiniz, bir tampon bölge oluşturduk. Allah utandırmasın. Proje, 2022 yılsonunda tamamlanacak” dedi.