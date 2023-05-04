Bursa Süper Amatör Ligi Play-Off son maçında Karadeniz Güvenspor’u 5-2 mağlup ederek grubu namağlup tamamlayan Mustafakemalpaşaspor Belediye,, görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Mustafakemalpaşaspor Belediye play-off grubu ligin bitmesine 1 maç kala şampiyonluğunu garantilemişti ve Mustafakemalpaşaspor Atatürk İlçe Stadında oynanan maçta, önümüzde ki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Mustafakemalpaşaspor Belediye şampiyonluk kupasını alırken, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, futbolcular ve 12. Adamı olan taraftar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kupa töreninin ardından konuşma yapan Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, “Güzel bir sezonu geride bırakırken, şampiyonluk sevincini yaşamak bizleri çok mutlu etti. Hedeflerimize ulaştık. Mustafakemalpaşaspor Belediye’nin altın çağını yaşadığı bu özel günlerde yeni hedefler ile güzel bir sezona hazırlanmayı hedefliyoruz. Şampiyonluk Mustafakemalpaşa’mıza, takımımıza ve taraftarımıza armağan olsun. Bu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a, teknik ekibe, oyuncularımıza ve maçın 12. adamı taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.