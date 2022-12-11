Mustafakemalpaşa’da dijital dönüşümde son olarak yapı ruhsatı, tadilat ve zemin etüdü gibi daha bir çok işlemi e-belediyecilik sistemine entegre eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, sisteme dahil etti.

Mustafakemalpaşa’da dijital dönüşümde son olarak yapı ruhsatı, tadilat ve zemin etüdü gibi daha bir çok işlemi e-belediyecilik sistemine entegre eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, sisteme dahil etti.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan e-belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Hizmetin kullanıma sunulmasıyla birlikte sistem üzerinden yapılan ilk başvuruyu ise Başkan Mehmet Kanar onayladı.

Başkan Kanar döneminde hız kazanan dijital dönüşüm ve beraberindeki yenilikler sayesinde belediye ile olan işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulan vatandaşlar, şimdi de yapı ruhsatı, tadilat ve zemin etüdü gibi bir çok hizmete "Elektronik Proje Kontrol ve Arşiv Sistemi (EPKAS) ile erişebiliyorlar. Benzerlerinden farklı modüller ve sunulan hizmetlerin yanı sıra kurumlar arası entegrasyona da sahip olan uygulama Bursa ilçe belediyeleri arasında ilk olma özelliği taşıyor.

Elektronik Proje Kontrol ve Arşiv Sistemi ile hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi ve fiziksel arşivleme için yer israfının önüne geçilmesi amaçlanırken, güvenilirliği ve yapısı itibariyle şaibeyi ortadan kaldıran uygulama da işlemler başvuru sırasına göre sonuçlanıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Mustafakemalpaşa Belediyesi www.mustafakemalpasa.bel.tr kurumsal web sayfasından E-belediye modülüne yada başvuru sayfası https://epkas.mustafakemalpasa.bel.tr/proje/start adresinden erişim sağlayabiliyorlar.

Elektronik Proje Kontrol ve Arşiv Sistemi sayesinde belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması, yapı denetim tarafından hazırlanan hakediş dosyalarının elektronik ortamda takip edilmesi, yapı kullanma izinlerinin verilmesi gibi daha birçok işlemin artık web sitesi üzerinden daha şeffaf daha hızlı bir ortamda gerçekleştirilebildiğini ifade eden Başkan Kanar, "Yüklenen proje dosyaları, ilgili kişilere e-posta ve sms bildirimleri ile takip edilerek e-imza ve elektronik imzalama işlemleriyle gerçekleşecek" dedi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Birimi bünyesinde tasarlanan uygulamanın benzerlerinden farklı olarak geliştirildiğini söyleyen Başkan Mehmet Kanar, "Kurumlar arası entegrasyon sayesinde vatandaşlarımız elektrik, su ve telekomünikasyon gibi projelerin başvuru işlemlerini de sistem üzerinden gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlarımız Belediye hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlandığı gibi, dijital teknolojilerden faydalanarak belediyemizdeki e-dönüşüm sürecini hızlandıran projeye de katkı sağlamış olacaklar" şeklinde konuştu.