Mustafakemalpaşa’da Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi’de faaliyete başlamaya gün sayıyor.

Mustafakemalpaşa’da Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi’de faaliyete başlamaya gün sayıyor.

Mustafakemapaşa ilçesi Koşuboğazı Mahallesi’nde temelleri atılan Uludağ Agro Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi tarımsal üretim ve ürün çeşitliliği yüksek olan Mustafakemalpaşa’ya vizyon olmak için yükseliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun ( TKDK) yüzde 55 hibe desteği ile kurulan tesis, hummalı bir çalışma ile mayıs ayında açılmayı hedefliyor. Yılın 12 ayı hizmet verecek olan tesis ilçede binlerce kişiye istihdam olacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde hayata geçirilen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçede ki üreticilere katma değeri yüksek ürün çeşidi önererek hem yeni gelir kaynağı hem de ilçede ki ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tıbbi aromatik bitkiler sayesinde ilçede özellikle kadınlar için istihdam olan tıbbi aromatik bitkiler, artık pazar yeri sorunu yaşamadan temelleri atılan Uludağ Agro Tıbbi Aromatik Bitki İşletme Tesisi’nden dünya pazarına gönderilmeye hazırlanıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bursa’nın ilçeleri arasında en büyük yüz ölçümüne sahip, doğası ve verimli topraklarıyla ünlü bir ilçenin evladı, Belediye Başkanı olarak 100 yıllık belediye tarihinde bir ilk olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile üreticilerimize destek olarak tarımda rekorlar kırdık. Uludağ Üniversite Meslek Yüksekokulu içerisinde ki Tıbbi Aromatik bahçemiz, toprak analizi desteğimiz ve özel eğitimlerimiz ile atıl arazileri değerlendirerek, ülke ekonomisine büyük katkı sağladık. Üreticilerimiz dışında kadın üreticilerimizin sayısı hızla artırarak kendilerine ek gelir kaynağı elde etmelerine yardımcı olduk. İlçemize kurulacak olan bu tesis sayesinde üreticilerimiz pazar yeri sorunu yaşamadan, kısa bir şekilde doğal ürünleri, ilaç ve kozmetik sektörünün öncü firmalarına kolaylıkla pazarlayabilecekler. Kurulan bu entegre tesisin, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.